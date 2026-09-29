Zürich - In der Schweiz blicken die Beschäftigten verhalten in die Zukunft. Die Sorge ist gross, dass ihre Fähigkeiten in den kommenden Jahren nicht mehr gefragt sein könnten, wie eine Studie von PwC zeigt. Skeptisch sind Schweizer Arbeitnehmende zudem, wenn es um den Nutzen von Künstlicher Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz geht. KI ist im Arbeitsalltag vieler Beschäftigter angekommen, vom Nutzen sind aber nur wenige überzeugt. Laut der am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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