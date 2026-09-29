Bussnang - Stadler Rail ernennt Philipp Brunner per 1. Januar 2027 zum neuen Group CEO. Der 42-Jährige folgt auf Markus Bernsteiner, der den Konzern seit 2023 operativ führt. Bernsteiner will sich mit 60 Jahren auf Verwaltungsratsmandate konzentrieren, wie Stadler am Dienstag mitteilte. Der Wechsel sei «von langer Hand» geplant gewesen. Brunner arbeitet seit 2010 für Stadler. Er leitet derzeit die Division Zentraleuropa und seit Januar 2026 interimistisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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