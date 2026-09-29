Das Starship hat erstmals eine Erdumlaufbahn erreicht und 26 neue Starlink-Satelliten ausgesetzt. Wirtschaftlich ist das wichtiger als der reine Flugrekord: Nach Entwicklungskosten von mehr als 15 Milliarden US$ beförderte die Riesenrakete erstmals eine Nutzlast, die künftig Umsätze erwirtschaften soll. Die SpaceX-Aktie verlor dennoch -2,5% auf 145,47 US$ - denn vollkommen reibungslos verlief die Mission nicht. Vom Testflug zum internen Lieferdienst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de