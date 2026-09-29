© Foto: KI-generiert mit DALL-EDie Ölpreise haben die Märkte fest im Griff. Nach Verlusten an der Wall Street ging es auch in Asien mit den Kursen bergab. Der DAX versucht sich zwar wacker zu schlagen, dürfte sich dem Trend aber nicht entziehen.
Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,CH0010570759,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE