Die Enphase-Energy-Aktie setzt ihren jahrelangen Abwärtstrend fort und fiel gestern um -4,60% auf 30,91 US$. Vom Rekordhoch hat der Solartitel inzwischen rund -91% verloren. Der Kurs testet damit einen entscheidenden Bereich. RSI, MACD und das Elliott-Wellen-Szenario warnen jedoch davor, dass der endgültige Boden noch deutlich tiefer liegen könnte. Chartanalyse zur Enphase-Energy-Aktie Seit dem Rekordhoch oberhalb von 340,00 US$ befindet sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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