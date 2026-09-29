Wiesbaden - Die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung in Deutschland ist zum Stichtag 1. März 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 44.600 oder 5,6 Prozent auf insgesamt 756.700 Kinder gesunken.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, nahm die Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung damit im dritten Jahr in Folge ab. Seit dem bisherigen Höchststand im Jahr 2023 ging die Zahl um insgesamt 99.900 Kinder oder 11,7 Prozent zurück. Diese Entwicklung hängt mit den sinkenden Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren und der damit rückläufigen Zahl unter dreijähriger Kinder zusammen. Die Betreuungsquote unter Dreijähriger sank zum 1. März 2026 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 37,2 Prozent (2025: 37,8 Prozent).Insgesamt waren am 1. März 2026 bundesweit 3.980.200 Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren in Kindertagesbetreuung. Das waren 79.200 oder 2,0 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit ging die Zahl der betreuten Kinder das zweite Jahr in Folge zurück. Bereits 2025 war die Gesamtzahl betreuter Kinder erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 gesunken, nachdem sie zuvor kontinuierlich zugenommen hatte.Von den insgesamt betreuten Kindern wurden 3.848.800 (96,6 Prozent) in einer Kindertageseinrichtung betreut. 131.400 Kinder (3,3 Prozent) wurden in einer öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut, etwa durch Tagesmütter oder -väter.Bei den Betreuungsquoten unter dreijähriger Kinder gibt es weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern: So waren in den östlichen Bundesländern (einschließlich Berlin) zum 1. März 2026 mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung (53,5 Prozent). In den westlichen Bundesländern war die Betreuungsquote mit 34,1 Prozent nach wie vor deutlich geringer.Am 1. März 2026 gab es bundesweit rund 61.000 Kindertageseinrichtungen. Das waren etwa 80 oder 0,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit sank die Zahl der Kindertageseinrichtungen erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006. Die Zahl der dort als pädagogisches Personal oder als Leitungs- und Verwaltungspersonal beschäftigten Personen stieg um 3.800 oder 0,5 Prozent auf 799.500. Der Zuwachs fiel somit deutlich geringer aus als in den Vorjahren: In den zehn Jahren zuvor war die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich im Durchschnitt um rund 3,7 Prozent pro Jahr gestiegen.Auch wenn der Anteil der Männer, die in der Kindertagesbetreuung tätig sind, nach wie vor klein ist, steigt er stetig an. Am 1. März 2026 waren 68.700 Männer im pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungsbereich einer Kindertageseinrichtung beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 1.300 oder 2,0 Prozent mehr. Der Männeranteil unter den Beschäftigten in diesem Bereich lag damit bei 8,6 Prozent.Im Gegensatz zum Personal in Kindertageseinrichtungen sank die Zahl der Tagesmütter und -väter 2026 im sechsten Jahr in Folge, und zwar um 3.200 oder 8,6 Prozent auf 34.200. Der Männeranteil bei den Tagespflegepersonen lag bei 4,6 Prozent, so das Bundesamt.