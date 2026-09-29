Berlin - Kurz vor Einführung des Tankrabatts zum 1. Oktober warnt der Verbraucherzentrale Bundesverband die Mineralölkonzerne vor ungerechtfertigten Preiserhöhungen im Vorfeld und nur teilweiser Weitergabe des Rabatts.



Verbandschefin Ramona Pop sagte der "Bild": "Die Spritpreise sind in der Vergangenheit teilweise stärker gestiegen, als es die Entwicklung der Rohölpreise nahelegt. Gleichzeitig haben Mineralölkonzerne Rekordgewinne erzielt." Deshalb sei nicht auszuschließen, dass ein Teil der Entlastung bei den Konzernen gelandet sei statt bei den Verbrauchern. Wie sich die Preise bis zum 1. Oktober entwickeln würden, sei offen, sagte Pop. Klar sei aber, dass ein Tankrabatt noch nicht garantiere, dass Entlastungen auch wirklich bei den Verbrauchern ankommen.



Pop betonte, es gebe deutliche Hinweise darauf, dass der Tankrabatt nicht vollständig bei den Verbrauchern angekommen sei. Unabhängige Analysen, etwa des Ifo-Instituts oder der Monopolkommission, zeigten, dass ein Teil der Steuersenkung in den Kassen der Mineralölkonzerne versickert sei. Bereits im Mai und Juni hatte es bundesweit einen Tankrabatt gegeben.





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