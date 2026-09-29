Zum Ende des Sommers blieb der deutsche Strommarkt alles andere als statisch. Während die Strompreise im August deutlich anzogen, entwickelten sich die Erlösmöglichkeiten für Batteriespeicher an den Großhandels- und Regelenergiemärkten sehr unterschiedlich. Der Anteil erneuerbarer Energien blieb hoch, gleichzeitig traten negative Strompreise seltener auf. Für Batteriespeicher kam es damit einmal mehr darauf an, flexibel auf die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Märkten zu reagieren. August in Zahlen Um die Auswirkungen dieser Marktbedingungen auf die Erlöspotenziale von Batteriespeichern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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