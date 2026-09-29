Netzwerkresilienz-Lösungen von Opengear jetzt in 20 europäischen Märkten erhältlich

Opengear, ein Unternehmen von Digi International (NASDAQ: DGII) und weltweit führender Anbieter von Out-of-Band-Management-Lösungen, hat seine erste europaweite Vertriebsvereinbarung mit Ingram Micro, einem der weltweit größten Technologiedistributoren, unterzeichnet.

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Opengear Expands Reach Through Pan-European Distribution Agreement with Ingram Micro

Die Vereinbarung eröffnet Resellern in den teilnehmenden Ländern von Ingram Micro Zugang zum Portfolio von Opengear und greift dabei auf die regionale Infrastruktur, die Logistikkapazitäten und das Partnernetzwerk von Ingram Micro zurück. Damit baut Opengear seine bestehende Präsenz in Großbritannien, Irland, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien und Luxemburg weiter aus. Gleichzeitig erschließt das Unternehmen mit seiner Plattform für Netzwerkresilienz weitere europäische Märkte wie die Schweiz, Ungarn und Tschechien und erreicht dort neue Reseller und Endkunden.

"Diese Vereinbarung mit Ingram Micro ist ein wichtiger Meilenstein für die Wachstumsstrategie von Opengear in der EMEA-Region", so Alan Stewart-Brown, VP of Sales, EMEA and APAC bei Opengear. "Ingram Micro verschafft uns die nötige regionale Reichweite, um unsere Produkte und unser Know-how noch näher an unsere Partner zu bringen. Dadurch verbessern wir die regionale Verfügbarkeit und den lokalen Support und erleichtern unseren Partnern den Schutz kritischer Infrastrukturen in der gesamten EMEA-Region."

Opengear bietet sicheren Out-of-Band-Zugriff auf die Netzwerkinfrastruktur und unterstützt IT-Teams dabei, kritische Geräte zu überwachen, zu verwalten und wiederherzustellen, wenn das primäre Netzwerk nicht verfügbar ist. Damit haben sie auch in solchen Situationen einen zuverlässigen und direkten Zugriff auf die angeschlossenen Netzwerkgeräte.

Ingram Micro unterstützt seine Partner über das EMEA-Partnernetzwerk sowohl vor als auch nach dem Kauf. Darüber hinaus stehen ihnen Schulungen, Zertifizierungen, Maßnahmen zur Vertriebsförderung und Incentive-Programme zur Verfügung.

Die Vereinbarung bietet Resellern außerdem die Möglichkeit, ihre bestehenden Portfolios für Unternehmensnetzwerke um die Lösungen von Opengear für Netzwerkresilienz zu erweitern.

"Opengear begegnet einem wachsenden Bedarf auf dem Markt: Unternehmen müssen ihre Netzwerke in einem zunehmend komplexen Betriebsumfeld resilient und sicher betreiben und im Störungsfall schnell wiederherstellen können", so Renke Kruger, Executive Director Pan Europe bei Ingram Micro. "Wir freuen uns, die Reichweite der marktführenden Lösungen von Opengear über unser Partnernetzwerk in der gesamten EMEA-Region auszubauen. So können Reseller ihren Kunden bewährte, vertrauenswürdige Technologien anbieten, die bei Störungen die Geschäftskontinuität sichern und zugleich einen einfacheren und zuverlässigeren täglichen Netzwerkbetrieb ermöglichen."

Opengear-Produkte sind ab dem 1. Oktober über Ingram Micro in den teilnehmenden Ländern erhältlich, abhängig von der jeweiligen länderspezifischen Verfügbarkeit und gegebenenfalls erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zertifizierungen. Reseller, die Opengear in ihr Portfolio aufnehmen möchten, erhalten bei ihrem Ingram Micro Account Manager weitere Informationen zu Verfügbarkeit, Preisen und dem Partnerprogramm.

Über Opengear

Opengear, ein Unternehmen von Digi International, bietet sichere, resiliente Zugriffs- und Automatisierungslösungen für kritische IT-Infrastrukturen vom ersten Tag über den Ernstfall bis zum täglichen Betrieb. Die Software und Appliances des Unternehmens ermöglichen die Bereitstellung, Orchestrierung und Fernverwaltung von Netzwerkgeräten. Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, digitale Kommunikation, Einzelhandel und Fertigung vertrauen auf die Lösungen von Opengear. Weitere Informationen unter www.opengear.com.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, die für ihren Geschäftsbetrieb entscheidenden Systeme aufzubauen, zu vernetzen und zu verwalten. Mit einem integrierten Portfolio aus Managed Services, intelligenter Software, sicherer Konnektivität und resilienten Edge-Lösungen ermöglicht Digi Unternehmen, Ressourcen in Echtzeit zu überwachen, zu aktualisieren und zu steuern, Compliance-Anforderungen besser zu erfüllen, Arbeitsabläufe zu optimieren und einen unterbrechungsfreien Betrieb verteilter Systeme sicherzustellen. Seit 1985 hilft Digi Unternehmen weltweit, ihre Betriebsabläufe zu modernisieren und Millionen von Geräten zuverlässig zu vernetzen. Weitere Informationen unter www.digi.com.

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