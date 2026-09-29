Datum der Anmeldung:
24.09.2026
Aktenzeichen:
B3-102/26
Unternehmen:
Sanofi, Paris/FR; Erwerb eines Minderheitsanteils an der Cheplapharm SE (Gemeinschaftsunternehmen mit der Braun Invest Holding GmbH, Greifswald)
Produktmärkte:
Arzneimittel, Generika, Impfstoffe, pharmazeutische Produkte
24.09.2026
Aktenzeichen:
B3-102/26
Unternehmen:
Sanofi, Paris/FR; Erwerb eines Minderheitsanteils an der Cheplapharm SE (Gemeinschaftsunternehmen mit der Braun Invest Holding GmbH, Greifswald)
Produktmärkte:
Arzneimittel, Generika, Impfstoffe, pharmazeutische Produkte
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