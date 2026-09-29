Zürich - Die Schweizer Konjunktur nimmt Fahrt auf. Laut dem Konjunkturbarometer des KOF Instituts haben sich die Wirtschaftsaussichten im September erneut deutlich verbessert und die Erwartungen der Ökonomen deutlich übertroffen. Im September 2026 stieg das KOF-Konjunkturbarometer um 1,6 Punkte auf 109,1 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Dienstag mitteilte. Dabei wurde der Vormonatswert vom August um 0,8 Punkte auf 107,5 Punkte nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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