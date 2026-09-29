Der globale Technologiewettlauf und die fortschreitende Modernisierung der Verteidigungsindustrie haben einen bemerkenswerten Megatrend in Gang gesetzt. Es geht um die ständige Verknappung bei kritischen Rohstoffen wie Silber und Kupfer, deren strategische Bedeutung für die Rüstungsbranche der Zukunft oft massiv unterschätzt wird. Moderne Abwehrsysteme, hochpräzise Lenkwaffen und satellitengestützte Kommunikationstechnologien verschlingen immer größere Mengen der industriellen Edelmetallreserven. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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