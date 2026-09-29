NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Dank des Deals mit Summit Therapeutics erhalte der Pharmakonzern Entwicklungszugriff auf den bispezifischen (PD-1xVEGF) Krebs-Antikörper Ivonescimab für das eigene Immunonkologie-Portfolio, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Er rechnet mit einer positiven Marktreaktion./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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