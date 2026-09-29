NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14500 Pence auf "Outperform" belassen. Der Deal mit Summit Therapeutics stärke die Briten im Bereich Immunonkologie über die Eckpfeiler Rilvegostomig und Volrustomig hinaus, schrieb Analyst Trung Huynh in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Astra steige ins Rennen um bispezifische Krebs-Antikörper (PD-1xVEGF) ein./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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