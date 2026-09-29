Bei Evotec kommt heute wieder etwas Bewegung rein. Die Aktie steigt am Vormittag auf rund 2,94 € und liegt damit knapp +3% im Plus. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Forschungschef Cord Dohrmann das Unternehmen Ende September verlässt. Operativ gab es zuletzt aber auch wieder erste bessere Signale. Im Vorstand gibt es den nächsten Wechsel Evotec hat heute Morgen mitgeteilt, dass Chief Scientific Officer Cord Dohrmann das Unternehmen zum 30. September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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