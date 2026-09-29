Die Allianz-Aktie notiert bei rund 423 € und damit knapp 7% unter ihrem Rekordhoch. Während sich Anleger zuletzt vor allem mit Übernahmen und Kapitalrückgaben beschäftigten, läuft im Hintergrund ein wesentlich grundlegenderer Umbau: Der Versicherer legt alte IT-Systeme still und bereitet seine Prozesse auf einen großflächigen KI-Einsatz vor. Das belastet kurzfristig den Gewinn, könnte die Kostenstruktur aber dauerhaft verbessern. Ein teurer Umbau, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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