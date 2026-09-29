Als Pfizer Ende Juni noch bei rund 24 US-Dollar notierte, hatten wir die Aktie trotz der bekannten Patentrisiken klar zum Kauf empfohlen. Inzwischen hat sich die operative Ausgangslage weiter verbessert: Das neue Produktportfolio wächst kräftig, die Vyndaqel-Perspektive wurde verlängert und umfangreiche Sparmaßnahmen sollen den bevorstehenden Patentdruck abfedern. Solides Wachstum abseits von Corona Die jüngsten Zahlen des US-Pharmakonzerns bestätigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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