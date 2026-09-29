Im Prospekt für den geplanten Börsengang warnt Anthropic vor möglichen katastrophalen Folgen seiner eigenen KI-Modelle. Gleichzeitig wächst das Geschäft rasant - ebenso wie Verluste und Kosten. Anthropic warnt in einem Prospekt zum geplanten Börsengang Investoren davor, dass die KI-Modelle des Unternehmens "katastrophale oder existenzielle Risiken für die Menschheit" darstellen könnten. Das berichten die "Financial Times' und "Reuters'. Die KI-Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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