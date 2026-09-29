In einer Harmonisierung von Standards für Trafostationen sehen BDEW und ZVEI einen zentralen Hebel, um den Ausbau der Verteilnetze schneller voranzubringen. Dazu haben Sie Barnchenempfehlungen vorgelegt. Der Ausbau der Verteilnetze ist wichtig, damit die Klimaziele in den kommenden Jahrzehnten erreichbar werden. Einen wichtigen Beitrag dazu sehen der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und der Verband der Elektro- und Digitalindustrie in der Harmonisierung von Ortsnetzstationen (Trafostationen). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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