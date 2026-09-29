Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben sich am Dienstag nach verhaltenem Start robust gezeigt. Nach Ansicht von Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets bleiben die Anleger trotz hoher Ölpreise sowie Anleiherenditen zuversichtlich und setzen «auf eine mögliche Deeskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen positiven Folgen für Inflation und Weltkonjunktur.» So sanken die Ölpreise im Tagesverlauf, notieren aber immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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