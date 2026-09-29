In der jüngsten Innovationsausschreibung zum Gebotstermin 1. September 2026 hat die Bundesnetzagentur ein Volumen von 475 Megawatt auktioniert. Dabei gingen 53 Gebote mit einem Volumen von insgesamt 678 Megawatt ein. Die Behörde hat 32 Vorhaben mit einer Gebotsmenge von zusammen 480 Megawatt einen Zuschlag erteilt. Dabei handelt es sich in allen Fällen um Kombinationen aus Photovoltaik und Speicher. Die Gebotswerte der bezuschlagten Gebote reichen von 4,50 bis 5,40 Cent pro Kilowattstunde. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert liegt mit 5,14 Cent pro Kilowattstunde unter dem Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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