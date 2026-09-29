Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht gegen das Gebäudemodernisierungsgesetz vor das Bundesverfassungsgericht. Die NGO argumentiert, das Gesetz verstoße gegen die im Grundgesetz verankerte Pflicht zum Klimaschutz. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat gemeinsam mit vier Mieterinnen und Mietern Verfassungsbeschwerde gegen das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) eingereicht. Wie die Organisation mitteilte, sei das das Gesetz aus Klimaschutzgründen verfassungswidrig. Die DUH argumentiert mit Artikel 20a ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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