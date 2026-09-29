© Foto: OpenAIInfineon liefert SiC-Chips für Eatons KI-Rechenzentren und positioniert sich damit gezielt beim wachsenden Strombedarf der nächsten KI-Generation.
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Infineon vertieft die Zusammenarbeit mit dem Energiemanagement-Spezialisten Eaton, um vom Ausbau von KI-Rechenzentren zu profitieren. Der Halbleiterkonzern liefert künftig 1.200-Volt-CoolSiC-Module für Eatons neue Mittelspannungs-Festkörpertransformatoren (800-VDC-MV-SST-2.0-Plattform). Diese Technologie ist speziell auf den hohen Strombedarf von KI-Rechenzentren, Hochleistungsrechnern und künftigen Gleichstromnetzen ausgelegt.
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