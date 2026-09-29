BUDAPEST, HU / ACCESS Newswire / 29. September 2026 / Gedeon Richter begrüßte 145 Teilnehmer aus 27 Ländern zur jüngsten Ausgabe von "Next Step", der internationalen Konferenz des Unternehmens für Psychiater, die im September an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften stattfand.

"Bei Gedeon Richter betrachten wir Partnerschaften als einen Eckpfeiler für den Fortschritt in der psychiatrischen Versorgung. Indem wir medizinisches Fachpersonal, Patienten und Betreuende gleichermaßen unterstützen, können wir dazu beitragen, bedeutende Verbesserungen bei den Behandlungsergebnissen, der Funktionsfähigkeit und der Lebensqualität von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu erzielen", sagte Kristóf Kóczián, Leiter der Abteilung für globale Geschäftsentwicklung und des Geschäftsbereichs ZNS bei Gedeon Richter, in seiner Eröffnungsrede.

Das wissenschaftliche Programm befasste sich damit, wie die psychiatrische Versorgung über diagnostische Etikettierungen hinausgehen und einen stärker personalisierten, messungsbasierten Ansatz verfolgen kann.

Die Vorträge beleuchteten, wie eine personalisierte, messungsbasierte Versorgung in den klinischen Alltag integriert werden kann, wobei der Schwerpunkt auf kognitiven Symptomen, behandlungsbedingten sexuellen Funktionsstörungen und der Erkenntnis lag, dass die Optimierung der Funktionsfähigkeit und Zufriedenheit der Patienten - und nicht nur die bloße Linderung der Symptome - das oberste Ziel der psychiatrischen Versorgung sein sollte. Ein zentrales Element der Diskussionen war der potenzielle Einfluss der Anwendung des "Transdiagnostic Global Impression (TGI) Pyramid Framework" in der psychiatrischen Versorgung zur Verbesserung der Patientenergebnisse.

"Unser Ziel war es, Skalen zu entwickeln, die routinemäßig in der klinischen Praxis eingesetzt werden können und einen umfassenden 360-Grad-Überblick über die zentralen Erfahrungen der Patienten bieten", sagte Professor Christoph U. Correll (Deutschland), der das TGI-Pyramiden-Framework gemeinsam mit dem Medical-Affairs-Team von Gedeon Richter und weiteren internationalen Experten entwickelt hat.

"Ich freue mich besonders, dass wir eine Online-Plattform geschaffen haben, die diese Skalen nicht nur medizinischem Fachpersonal, sondern auch Patienten und Betreuenden zugänglich macht und es ihnen ermöglicht, Fortschritte in allen wichtigen Dimensionen der Versorgung leicht zu visualisieren", sagte Zsófia Dombi, Global Medical Affairs Lead bei Gedeon Richter und Mitautorin des Rahmenwerks. Die Plattform ist online unter Richter TGI Scales verfügbar. Wir empfehlen ihre Nutzung für medizinisches Fachpersonal, Patienten und Betreuende.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die offizielle Vorstellung von "The Candid Book 3". Aufbauend auf der ersten Ausgabe, die Familien praktische, ehrliche und verlässliche Orientierungshilfen für die alltäglichen Herausforderungen bei der Betreuung von Menschen mit Schizophrenie bieten sollte, und der zweiten Ausgabe, die sich mit dem komplexen Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Substanzkonsum befasste, konzentriert sich der neueste Band auf das Thema sexuelle Gesundheit.

Über klinische Erkenntnisse hinaus bietet das Buch praktische Anleitungen zum Umgang mit Krisen, zur Unterstützung der Genesung und zum Aufbau von Vertrauen durch effektive Kommunikation. Ebenso wichtig ist, dass es die Herausforderungen anerkennt, denen Betreuende gegenüberstehen, und Strategien zur Selbstfürsorge und Resilienz vermittelt.

Ein Schwerpunkt des wissenschaftlichen Programms lag auf kognitiven Beeinträchtigungen, die als transdiagnostische Dimension dargestellt wurden, die über Aufmerksamkeits- oder Gedächtnisbeschwerden hinausgeht und die allgemeine Funktionsfähigkeit sowie die Lebensqualität der Patienten beeinflusst. Neurobiologische Erkenntnisse und fallbasierte Diskussionen zeigten, wie strukturierte Untersuchungsinstrumente ein tieferes Verständnis der Psychopathologie in der klinischen Praxis fördern können.

Das Programm befasste sich zudem mit sexueller und reproduktiver Gesundheit, einem wichtigen, aber oft vernachlässigten Aspekt der psychiatrischen Versorgung. In den Vorträgen wurde untersucht, wie eine systematische Beurteilung dazu beitragen kann, diese Anliegen in klinische Gespräche einzubringen und ein ganzheitlicheres Verständnis des körperlichen und psychischen Wohlbefindens der Patienten zu fördern.

Ein weiteres zentrales Thema war die Notwendigkeit, bei der Bewertung von Behandlungsergebnissen über die bloße Symptomlinderung hinauszublicken. Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Praxis und praktischen Fallbesprechungen betonten die Referenten Funktionsfähigkeit, Patientenzufriedenheit und sinnvolle Genesung als zentrale Ziele der psychiatrischen Versorgung, was den allgemeinen Wandel hin zu einer personenzentrierten, messungsbasierten Versorgung widerspiegelt.

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QUELLE: Gedeon Richter Plc.

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