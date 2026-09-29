Noch einem Vierteljahrhundert im Ökostrom-Markt ändert das Gütesiegel OK Power seinen Namen in EnergieVision. Auch der Kriterienkatalog zur Zertifizierung wird modernisiert. Das Ökostromsiegel OK Power ändert seinen Namen. Wie der Trägerverein mitteilte, trete er wie das Siegel künftig unter der Marke "EnergieVision" auf. Mit dem Markenwechsel entwickele der Verein zugleich die Zertifizierungskriterien weiter und passe diese an veränderte Rahmenbedingungen an.Ökostrom biete eine vergleichsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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