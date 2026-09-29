Infrarotheizungen werden in den letzten Jahren vermehrt im Gebäudebestand zur Raumbeheizung eingesetzt. Im Neubau und sanierten Altbau können sie als alleiniges Heizungssystem genutzt werden. In anderen Anwendungsfällen ist ein Einsatz innerhalb eines Hybridsystems, bestehend aus wasserbasiertem Heizsystem für die Grundlastabdeckung sowie Infrarotheizungen zur Spitzenlastabdeckung, denkbar. Der Vorteil der Infrarotheizungen liegt in ihrer schnellen Reaktionszeit, womit sie sehr gut für eine präsenzorientierte Raumbeheizung nutzbar sind. Weiterhin sind ihre Investitionskosten im Vergleich zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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