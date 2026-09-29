Magdeburg - Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich im Dezember im Landtag zur Wahl als Ministerpräsident zu stellen. Das erklärte er am Dienstag nach einer Sitzung der AfD-Fraktion in Magdeburg.
Damit legt der AfD-Politiker knapp drei Wochen nach dem klaren Wahlsieg seiner Partei erstmals einen konkreten Zeitpunkt für seine Kandidatur fest. Zuvor hatte Siegmund gesagt, er rechne im November oder Dezember mit einer neuen Landesregierung.
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September war die AfD mit 43,8 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Nach dem endgültigen Ergebnis verfügt sie über 39 der 83 Sitze im neuen Landtag. Für eine absolute Mehrheit sind 42 Stimmen erforderlich. Die CDU kommt auf 15 Mandate, Linke, SPD und Grüne jeweils auf acht, das BSW auf fünf. Im dritten Wahlgang genügt laut Landesverfassung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Damit legt der AfD-Politiker knapp drei Wochen nach dem klaren Wahlsieg seiner Partei erstmals einen konkreten Zeitpunkt für seine Kandidatur fest. Zuvor hatte Siegmund gesagt, er rechne im November oder Dezember mit einer neuen Landesregierung.
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September war die AfD mit 43,8 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Nach dem endgültigen Ergebnis verfügt sie über 39 der 83 Sitze im neuen Landtag. Für eine absolute Mehrheit sind 42 Stimmen erforderlich. Die CDU kommt auf 15 Mandate, Linke, SPD und Grüne jeweils auf acht, das BSW auf fünf. Im dritten Wahlgang genügt laut Landesverfassung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur