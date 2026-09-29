Zürich - Rendite wird wieder zum Wettbewerbsfaktor. Über Jahre galt an den Finanzmärkten TINA, «There Is No Alternative». Tiefe Zinsen und fehlende Renditealternativen bei sicheren Anlagen machten Aktien für viele Anleger praktisch alternativlos. Dieses Umfeld verändert sich aber zunehmend. Mit steigenden Nominal- und Realrenditen bieten Anleihen wieder laufende Erträge. Der Wettbewerb um Kapital nimmt zu. PATY, «Pay Attention to Yields», beschreibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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