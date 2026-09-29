Hensoldt ist einer der wichtigsten Sensorik- und Optronik-Zulieferer für die Bundeswehr und profitiert massiv vom europäischen Rüstungsboom. Der Auftragsbestand hat gerade eine psychologisch wichtige Schwelle durchbrochen, während die Analysten bei der Bewertung der Aktie so weit auseinanderliegen wie selten. Charttechnisch steht der Kurs seit über einem Jahr an derselben Stelle fest. Rekordaufträge, aber der Markt bleibt skeptisch Hensoldt hat seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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