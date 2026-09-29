Die Allianz-Aktie kommt nach ihrer starken Rekordrallye erstmals deutlicher zurück. In meiner Analyse vor rund zwei Monaten hatte ich oberhalb von 403,20 € weitere Kursgewinne über 438,10 bis 456,40 € favorisiert. Mit dem anschließenden Rekordhoch bei 454,60 € wurde dieses Szenario nahezu punktgenau abgearbeitet. Nach der jüngsten Korrektur auf aktuell 426,50 € sind jetzt allerdings wieder die Käufer gefragt, denn mit 421,50 € wartet unmittelbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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