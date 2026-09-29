Der Entwurf der EEG-Novelle sieht vor, dass ab Anfang 2027 neu installierte Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 25 Kilowatt nur noch maximal drei Jahre lang eine fixe, alle sechs Monate sinkende EEG-Vergütung erhalten. Anschließend müssen sie in die Direktvermarktung wechseln. Für die gibt es dann noch vier Jahre lang einen Zuschuss von 1,5 Cent pro eingespeister Kilowattstunde. Alternativ können die Betreiber ihren Solarstrom ungefördert ins Netz einspeisen. Der Bundestag berät derzeit den Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Im Vorgriff auf die Novelle hat das Kölner Start-up ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland