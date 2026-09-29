EQS-Ad-hoc: Burgenland Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Die Burgenland Holding AG wurde heute von der Burgenland Energie AG darüber informiert, dass Herr Mag. Czerny, MBA eine Verlängerung seines mit 31.12.2026 auslaufenden Vertrages als Finanzvorstand nicht anstrebt. In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der Burgenland Energie AG wurde daher beschlossen, die Position des Finanzvorstandes gemäß dem Burgenländischen Stellenbesetzungsgesetz auszuschreiben. Mag. Czerny, MBA wird seine Funktion bis zum Ende seiner Vertragsperiode weiterhin ausüben.
Kontakt:
Burgenland Holding AG
Mitglied des Vorstands
Dr. Klaus Kohlhuber
Technologiezentrum
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt
Telefon: +43 2236 200-12398
E-Mail: klaus.kohlhuber@evn.at
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29.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burgenland Holding AG
|Marktstraße 3
|7000 Eisenstadt
|Österreich
|Telefon:
|+43 2236 200 24186
|Fax:
|+43 2236 200 84703
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|Internet:
|www.buho.at
|ISIN:
|AT0000640552
|WKN:
|879095
|Börsen:
|Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900A6YC3XCIFPE972
|EQS News ID:
|2407264
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