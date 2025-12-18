EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Burgenland Holding AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



18.12.2025 / 08:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Hiermit gibt die Burgenland Holding AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)



Sprache: Deutsch

Ort: http://www.buho.at/finanzberichte





18.12.2025 CET/CEST

