Bern - Schweizer Hotels können ihren Gästen bis Ende 2031 eine tiefere Mehrwertsteuer verrechnen. Darauf hat sich das Parlament nach kontroversen Diskussionen geeinigt. Der Ständerat stellte sich am Dienstag hinter die vom Nationalrat vorgeschlagene verkürzte Verlängerung. Den Beschlüssen der grossen Kammer schloss er sich am Dienstag oppositionslos an. Damit gilt der Sondersatz von 3,8 Prozent nur bis 2031 statt wie ursprünglich vom Ständerat gewünscht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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