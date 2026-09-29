Diebe hatten es auf teure Nvidia-Grafikkarten abgesehen, standen am Ende aber mit leeren Händen da. Denn statt Hardware fanden sie nur Sand. Wie es dazu gekommen ist. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder kuriose Diebstahlsfälle im Tech-Bereich. So etwa ein gestohlenes Boot, das mithilfe eines Airtags wiedergefunden werden konnte. Oder aber auch Diebe in London, die Opfern ihre Samsung-Smartphones entwendeten und sie kurzerhand wieder zurückgaben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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