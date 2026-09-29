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Trust3 AI bringt sichere autonome KI-Agenten zu Microsoft OneLake



29.09.2026 / 17:05 CET/CEST

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SAN FRANCISCO, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Trust3 AI führt eine neue Funktion ein, mit der Sicherheitsrichtlinien auf Zeilen- und Spaltenebene zwischen Databricks, Snowflake und Microsoft OneLake Security automatisch synchronisiert werden können. Da die Unternehmensdaten in OneLake vereinheitlicht sind, können Kunden ganz einfach die Datenplattform auswählen, die ihren Anforderungen am besten entspricht. Das ist zwar praktisch, erschwert jedoch die Steuerung und den Schutz sensibler Informationen. Um dieses Problem zu lösen, sind Kunden gezwungen, Zugriffsrichtlinien auf jeder einzelnen von ihnen genutzten Plattform zu duplizieren. Dieses Problem verschärft sich noch, wenn Unternehmen autonome Agenten einsetzen, die auf nicht deterministische Weise entscheiden können, wie sie auf Daten zugreifen. Trust3 AI wurde entwickelt, um Unternehmen im Zeitalter der KI zu stärken, und bietet eine robuste Richtlinien-Engine, die sowohl für Menschen als auch für Agenten konsistente Sicherheit und Governance gewährleistet. Trust3 AI ordnet die Zugriffsrichtlinien der Quellplattformen direkt den OneLake-Security-Regeln zu und stellt so sicher, dass jede Interaktion - sei es durch einen Menschen oder einen autonomen Agenten - in Echtzeit anhand der maßgeblichen Informationsquelle überprüft wird. Diese automatisierte Synchronisierung von Richtlinien zwischen den Plattformen beseitigt das Risiko von Agenten mit übermäßigen Berechtigungen und stellt sicher, dass Power BI und Fabric Data Agents ohne manuellen Eingriff bei jedem Datensatz und jedem Zugriffspfad ein strenges Sicherheitsniveau aufrechterhalten. "KI-Agenten in Unternehmen sollten dieselben Vertrauensgrenzen erben wie die Menschen und Systeme, in deren Auftrag sie handeln", sagte Don Bosco Durai, CTO von Trust3 AI. "Unsere Integration mit Microsoft OneLake Security überträgt die Sicherheitsabsichten von Databricks und Snowflake auf die Identität und die Berechtigungen des Agenten in Microsoft Fabric. Das bietet Unternehmen eine praktische Möglichkeit, autonome KI zu skalieren, ohne ein paralleles Sicherheitsmodell zu schaffen oder bestehende Kontrollen zu schwächen." "Da Unternehmen eine Best-of-Breed-Datenstrategie verfolgen, dürfen Zugriffskontrollen nicht an Plattformgrenzen Halt machen. Die Aufrechterhaltung einer einheitlichen Sicherheitslage über OneLake, Databricks, Snowflake und jeden Zugriffspfad hinweg ist unerlässlich, um Menschen und KI-Agenten die Freiheit zu geben, mit Daten zu arbeiten, ohne die Governance zu beeinträchtigen", sagte Dipti Borkar, Vice President für Microsoft IQ und OneLake bei Microsoft. Trust3 AI stellt sicher, dass Agenten, auch wenn sie autonomer werden, von Natur aus vertrauenswürdig bleiben. Die Architektur der Plattform stellt sicher, dass Trust3 AI, wann immer OneLake Datenzugriff gewährt, agentenspezifische Schutzmaßnahmen bereitstellt, um zu gewährleisten, dass der Zugriff sicher und angemessen genutzt wird. Informationen zu Trust3 AI

Trust3 AI bietet eine einheitliche Steuerungsebene für KI-Agenten und Daten, die darauf ausgelegt ist, eine verantwortungsvolle, zuverlässige und sichere Einführung von KI im gesamten Unternehmen voranzutreiben. Die Plattform bietet geregelten Zugriff auf Unternehmensdaten über OneLake und andere Datenplattformen hinweg und stellt gleichzeitig die Erkennung von KI-Agenten, Echtzeit-Überwachbarkeit sowie Laufzeitsicherheit bereit - so hilft sie Unternehmen dabei, jeden Agenten zu identifizieren, seine Entscheidungen und Aktionen nachzuverfolgen und angemessene Zugriffskontrollen in großem Maßstab durchzusetzen, ohne die Compliance zu beeinträchtigen. Trust3 AI ergänzt die bestehende Unternehmensinfrastruktur und setzt Vertrauensabsichten von Quellplattformen in Kontrollmechanismen um, die von nachgelagerten Systemen verstanden werden. Weitere Informationen oder eine Vorführung erhalten Sie unter https://trust3.ai/demo/ . Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Angela Chen

angela@trust3.ai

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