Hormus - Öllieferungen durch die umkämpfte Strasse von Hormus nehmen zu. Derzeit flössen etwa 65 bis 70 Prozent der Ölmenge verglichen mit Vorkriegsniveaus durch die Meerenge, schrieb die der Energie-Datenanbieter Vortexa auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Angabe fasst sämtliche Ölprodukte wie etwa Flüssiggas oder raffinierte Produkte - etwa Benzin - zusammen. Im Vergleich zum Zeitraum vor dem Krieg flössen nun etwa 80 Prozent des unverarbeiteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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