Ach, du Schreck: Wer heute in sein Depot blickt und Aktien des japanischen Speicherchipspezialisten Kioxia besitzt, wird sich wohl verwundert die Augen reiben. Auf der Handelsplattform Tradegate bricht der Kurs um -66% auf fast genau 100 € ein. Tags zuvor kostete der Titel noch das Dreifache. Das steckt hinter dem Kursrückgang und so sollten sich Anleger nun verhalten. Aktiensplit sorgt für optischen Crash Die wichtigste Nachricht zuerst: Der vermeintliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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