Erst gestern fiel die Plug Power-Aktie auf ein neues 6-Monatstief unter 2 US$, doch heute überrascht das US-Wasserstoffunternehmen Anleger mit einem Kursplus von +5%. Gibt es endlich mal wieder gute Nachrichten von Plug Power und sind sie auch ein Grund, in die Aktie zu investieren? Ein neuer Auftrag Es gibt in der Tat eine gute Nachricht für Plug Power, und zwar aus Europa. Das US-Wasserstoffunternehmen erhielt einen Auftrag für Elektrolyseure mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de