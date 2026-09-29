Die Plug-Power-Aktie bleibt tief im Kurskeller. Zuletzt notierte das Papier bei 1,688 Euro und damit weit entfernt von früheren Kursniveaus. Gleichzeitig liefert der US-Wasserstoffkonzern neue operative Nachrichten - und ausgerechnet ein Auftrag aus Europa könnte nun für etwas Rückenwind sorgen.280 Megawatt für Europa Plug Power hat einen Auftrag über Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 280 Megawatt erhalten. Die Anlagen sollen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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