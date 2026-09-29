DJ Fresenius Kabi erhält Warnung von der US-Gesundheitsbehörde FDA

DOW JONES--Die Fresenius-Tochter Kabi hat einen Warnschuss von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. In dem am Dienstag veröffentlichten und auf den 22. September datierten "Warning Letter" moniert die FDA Verletzungen von Produktionsvorschriften im Werk in Melrose Park in Illinois. Die Aktie von Fresenius fällt am Dienstagnachmittag um 6,1 Prozent.

Wie Fresenius Kabi auf Anfrage von Dow Jones Newswires mitteilte, werden in dem Brief der FDA Beobachtungen aus einer Inspektion im Februar 2026 aufgegriffen, für die bereits Abhilfemaßnahmen laufen. Es seien keine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Patienten festgestellt worden.

Das Werk in Illinois bleibe in Betrieb. Eine signifikante Störung der Versorgung mit Produkten, die derzeit auf dem Markt sind, sei nicht zu erwarten. Das Unternehmen ergreife die notwendigen Maßnahmen, um die beanstandeten Mängel abzustellen.

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September 29, 2026 11:15 ET (15:15 GMT)

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