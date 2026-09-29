Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag zum Schluss etwas abgegeben. Anfangs sorgten noch Hoffnungen auf Fortschritte bei einer Lösung im Iran-Krieg für Unterstützung. Die Gewinne bröckelten mangels konkreter Verhandlungsfortschritte am Nachmittag aber immer weiter ab. Auch vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hielten sich viele Anleger bereits in Deckung, hiess es am Markt. Der Preis für ein Fass der Rohölsorte Brent fiel auf 104,48 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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