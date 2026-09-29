Bern - Die Krankenkassenprämien steigen für das Jahr 2027 voraussichtlich um durchschnittlich 5 Prozent. Die mittlere Monatsprämie beträgt neu 412 Franken. Als Hauptgrund für den Anstieg gelten mehr Behandlungen pro Patientin und Patient sowie höhere Tarife. Die mittlere Monatsprämie für die obligatorische Krankenversicherung steigt im kommenden Jahr um 19.70 Franken auf 412 Franken, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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