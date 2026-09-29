Die McDonald's-Aktie steckt weiter tief in der Korrektur. Vom Rekordhoch bei 341,75 US$ hat der Titel inzwischen rund -32% eingebüßt und notiert aktuell nur noch bei etwa 234,20 US$. Besonders schwer wiegt, dass zuletzt auch die langfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen wurde. Damit bleibt der Verkaufsdruck hoch und die Frage drängt sich auf, ob mit 231,91 beziehungsweise 227,25 US$ bereits ein tragfähiger Boden wartet. NEXT-Strategie sorgt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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