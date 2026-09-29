NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. ("NTT DOCOMO BUSINESS", ehemals NTT Communications Corporation) und stc group, Saudi-Arabiens führender Digital-Enabler, gaben heute die Einführung einer IoT-Konnektivitätslösung1 für Baumaschinen von Komatsu Ltd. (Komatsu) in Saudi-Arabien bekannt, einem Land mit besonderen Telekommunikationsvorschriften2

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AI-generated Image of construction equipment

1. Hintergrund

Baumaschinen von Komatsu sind in ganz Saudi-Arabien im Einsatz. Das Unternehmen baut seine vernetzten Dienste mit "Komtrax3" aus, einem Telematik- und Fernüberwachungssystem, das wichtige Betriebsdaten von Baumaschinen drahtlos erfasst. Mithilfe von Fernüberwachung, Datenanalyse und vorausschauender Wartung schafft der Dienst mehr Transparenz über die Maschinenauslastung und trägt so zu höherer betrieblicher Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit bei.

Zur Unterstützung der internationalen Expansion der vernetzten Dienste von Komatsu ging NTT DOCOMO BUSINESS eine Partnerschaft mit stc group ein. Gemeinsam stellen sie für Komatsu-Baumaschinen in Saudi-Arabien eine stabile lokale IoT-Konnektivität bereit, die den dortigen Telekommunikationsvorschriften entspricht.

NTT DOCOMO BUSINESS übernahm die Konzeption der Lösung und ihre durchgängige Bereitstellung. stc group steuerte lokales Know-how, Konnektivitätsdienste und Technologien bei, darunter SIM-Karten und die Connectivity Management Platform4 ("CMP"), und ermöglichte damit eine reibungslose Implementierung im gesamten Königreich.

2. Überblick über die IoT-Konnektivitätslösung

In Saudi-Arabien bietet die Lösung drei zentrale Funktionen:

a. Lokale Konnektivitätsdienste im Einklang mit regulatorischen Vorgaben

NTT DOCOMO BUSINESS schafft die vertraglichen und betrieblichen Voraussetzungen zur Einhaltung der lokalen Telekommunikationsvorschriften. stc group stellt die dafür erforderlichen Konnektivitätsdienste innerhalb des Landes bereit.

b. Leistungsstarke Konnektivität über das Netz und die CMP von stc group

Die Lösung nutzt das leistungsfähige Netz und die CMP von stc group für eine zuverlässige und skalierbare Konnektivität der Komatsu-Baumaschinen. So lassen sich Telemetriedaten auch in großen Versorgungsgebieten zuverlässig erfassen und verwalten.

c. Durchgängige Unterstützung von der Konzeption bis zu Umsetzung und Betrieb

NTT DOCOMO BUSINESS unterstützt Komatsu durchgängig von der Konzeption über die Implementierung bis zum Betrieb. So kann Komatsu länderspezifische Telekommunikationsanforderungen erfüllen, ohne sein Konnektivitätsmodell umfassend anpassen zu müssen.

3. Blick nach vorn: Regelkonforme IoT-Konnektivität skalieren

NTT DOCOMO BUSINESS wird auch künftig mit globalen IoT-Dienstleistern und lokalen Telekommunikationsbetreibern zusammenarbeiten, um durchgängige IoT-Konnektivitätslösungen bereitzustellen, die den jeweiligen Telekommunikationsvorschriften und Konnektivitätsanforderungen in verschiedenen Ländern und Regionen entsprechen.

Darüber hinaus baut NTT DOCOMO BUSINESS im Rahmen seiner Vision "AI-Centric ICT Platform5" die Funktionen seiner Plattform aus, um den vielfältigen IoT-Anforderungen des KI-Zeitalters gerecht zu werden. Im Einklang mit dieser Vision erweitert das Unternehmen seine Serviceplattform mit dem neuen, weltweit einsetzbaren "Pro"-Tarif von docomo business SIGN6, einer sicheren Network-as-a-Service-Lösung (NaaS) für das IoT.

Mit diesen Lösungen und Diensten wird NTT DOCOMO BUSINESS auch künftig die internationale Expansion von Kunden unterstützen, die fortschrittliche IoT-Geräte und digitale Dienste anbieten. Dazu zählen Hersteller von Baumaschinen und Automobilen.

Über NTT DOCOMO BUSINESS

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. ist Japans führender Anbieter umfassender globaler ICT-Lösungen. Als Industrial and Regional AX Platformer treiben wir die digitale Transformation in Branchen und Regionen voran. So fördern wir die Entwicklung einer dezentralen, autonomen und kooperativen Gesellschaft, in der Unternehmen und Gemeinschaften nachhaltig wachsen können. Es ist unser Anspruch, neue Werte zu erschließen und dazu beizutragen, Wohlstand für alle zu schaffen. Weitere Informationen unter

https://www.ntt.com/en/index.html.

Über stc group:

stc group ist ein Digital-Enabler, der fortschrittliche Lösungen anbietet und die Digitalisierung maßgeblich vorantreibt. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum in den Bereichen digitale Infrastruktur, Cloud-Computing, Cybersicherheit, Internet der Dinge (IoT), digitale Zahlungen, digitale Medien und digitale Unterhaltung. Zu stc group gehören 13 Tochtergesellschaften in Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Nordafrika und in Europa.

Weitere Informationen zu stc group: https://www.stc.com/content/stcgroupwebsite/sa/en/who-we-are.html.

1. IoT-Konnektivitätslösung: NTT DOCOMO BUSINESS stellt diese Lösung im Rahmen seines umfassenden globalen IoT-Konnektivitätskonzepts bereit, das auf strategischen Partnerschaften basiert. Dazu gehört eine im Februar 2026 mit Airlinq Inc. geschlossene Vereinbarung, die den Einsatz vernetzter IoT-Lösungen in regulierten Märkten ermöglicht.

Pressemitteilung vom 2. März 2026: NTT DOCOMO BUSINESS and Airlinq Form Strategic Partnership for Global IoT NTT DOCOMO BUSINESS About Us

2. Land mit besonderen Telekommunikationsvorschriften: Ein Land, das langfristiges Roaming oder die dauerhafte Erbringung von Telekommunikationsdiensten durch ausländische Betreiber ohne Telekommunikationslizenz in dem betreffenden Land einschränkt oder untersagt.

3. Komtrax: Mit dem drahtlosen Überwachungssystem von Komatsu lassen sich wichtige Betriebsdaten von Baumaschinen aus der Ferne erfassen und visualisieren.

4. Connectivity Management Platform: Mit dem System lassen sich die Konnektivität von IoT-Geräten und die zugehörigen SIM-Informationen zentral verwalten und steuern.

5. AI-Centric ICT Platform: Die ICT-Plattform der nächsten Generation wurde für das KI-Zeitalter entwickelt und ermöglicht Unternehmen, mithilfe von KI ihre Produktivität grundlegend zu steigern, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ihre Geschäftsmodelle zu transformieren.

6. docomo business SIGN: Network as a Service (NaaS) für das Internet der Dinge (IoT), bereitgestellt von NTT DOCOMO BUSINESS und standardmäßig mit integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

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