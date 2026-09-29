New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.350 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.670 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt dagegen mit rund 30.340 Punkten 0,2 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1336 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8821 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.174 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,37 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 102,40 US-Dollar, das waren 292 Cent oder 2,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.670 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt dagegen mit rund 30.340 Punkten 0,2 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1336 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8821 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.174 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,37 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 102,40 US-Dollar, das waren 292 Cent oder 2,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur