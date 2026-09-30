Berlin - Der neue Preis des Deutschlandtickets für das kommende Jahr wird an diesem Mittwoch festgelegt: Dann berät der Koordinierungsrat Deutschlandticket von Bund, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und Verkehrsbranche abschließend darüber. Ein Betrag von fast 67 Euro sei möglich, im Gespräch seien 66,90 Euro, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf das Umfeld des Gremiums.
Noch müssten die Beratungen aber abgewartet werden. Berechnet wird der Preis anhand eines Kostenindex, der unter anderem Personal-, Energie- und Betriebskosten berücksichtigt. Derzeit kostet das Ticket 63 Euro.
"Es reicht jetzt erst mal", sagte der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Detlef Neuß, der Zeitung. Einen weiteren Anstieg nehme der Verband "zähneknirschend" hin. Angesichts des Tankrabatts für Autofahrer sei stattdessen nötig, "dass es auch einen Rabatt für Nutzer des Deutschlandtickets gibt."
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hob hervor, die Festlegung sei jetzt notwendig. Für Kundeninformation und die Umstellung des Vertriebs würden rund drei Monate benötigt, so ein Sprecher.
Noch müssten die Beratungen aber abgewartet werden. Berechnet wird der Preis anhand eines Kostenindex, der unter anderem Personal-, Energie- und Betriebskosten berücksichtigt. Derzeit kostet das Ticket 63 Euro.
"Es reicht jetzt erst mal", sagte der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Detlef Neuß, der Zeitung. Einen weiteren Anstieg nehme der Verband "zähneknirschend" hin. Angesichts des Tankrabatts für Autofahrer sei stattdessen nötig, "dass es auch einen Rabatt für Nutzer des Deutschlandtickets gibt."
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hob hervor, die Festlegung sei jetzt notwendig. Für Kundeninformation und die Umstellung des Vertriebs würden rund drei Monate benötigt, so ein Sprecher.
© 2026 dts Nachrichtenagentur