Neustadt an der Weinstraße - Angesichts der hohen Benzinpreise nimmt der Diebstahl von Kraftstoffen an Tankstellen deutlich zu. "Man merkt schon: Sobald die Preise Richtung 2,40 Euro gehen, sinkt die Hemmschwelle zur Kriminalität. Dann fahren einige einfach weg, ohne zu bezahlen", sagte der Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands Deutschland, Herbert Rabl, der "Bild-Zeitung" (Mittwochsausgabe).
Dabei sei das Risiko, erwischt zu werden, sehr hoch. Nahezu jede Tankstelle ist videoüberwacht. Die meisten Täter tanken komplett voll. Rabl hob hervor, viele Kriminelle versuchten mit gestohlenen oder überklebten Kennzeichen ihre Identität zu verschleiern. Solche Manipulationen würden aber "meist schnell erkannt", sagte Rabl.
Ein Sprecher des Tankstellen-Betreibers Westfalen sagte der "Bild-Zeitung": "Wir haben in den vergangenen zwei bis drei Wochen einen leichten Anstieg von Kraftstoffdiebstählen wahrgenommen."
Dabei sei das Risiko, erwischt zu werden, sehr hoch. Nahezu jede Tankstelle ist videoüberwacht. Die meisten Täter tanken komplett voll. Rabl hob hervor, viele Kriminelle versuchten mit gestohlenen oder überklebten Kennzeichen ihre Identität zu verschleiern. Solche Manipulationen würden aber "meist schnell erkannt", sagte Rabl.
Ein Sprecher des Tankstellen-Betreibers Westfalen sagte der "Bild-Zeitung": "Wir haben in den vergangenen zwei bis drei Wochen einen leichten Anstieg von Kraftstoffdiebstählen wahrgenommen."
© 2026 dts Nachrichtenagentur