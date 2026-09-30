ACIC Equipment USA wird gemeinsam mit ACIC Pharmaceuticals auf der CPHI Milan 2026 vertreten sein und dort die pharmazeutische Fachkompetenz von ACIC mit seinem weltweiten Netzwerk von Technologiepartnern verbinden, um einen integrierten Ansatz für pharmazeutische Entwicklung, Herstellung sowie Vermarktung zu präsentieren.

Vom 6. bis 8. Oktober 2026 können Besucher am Stand 7G106 beide Teams treffen und erfahren, wie ACIC pharmazeutische Fachkompetenz, fortschrittliche Fertigungstechnologien sowie spezialisiertes Engineering verbindet, um Kunden dabei zu unterstützen, Projekte vom Molekül bis zur Markteinführung voranzubringen.

Im Mittelpunkt des Angebots von ACIC Equipment steht ein sorgfältig ausgewähltes Netzwerk führender Technologiepartner, ergänzt durch ACICs Integrationskompetenz sowie vertriebliche und technische Unterstützung in Nordamerika. Gemeinsam bieten sie Pharmaherstellern Zugang zu spezialisierten Technologien für die Herstellung von Radiopharmaka, aseptische Verarbeitung, Sterilisation sowie Kontaminationskontrolle, Formulierung und Reinstmediensysteme, Abfüllung sowie Inspektion, Gefriertrocknung, Reinräume, Verpackung, Vakuumverarbeitung und Automatisierung.

Bei der Herstellung von Radiopharmaka arbeitet ACIC mit Isotope Technologies Dresden GmbH (ITD) von Eckert Ziegler zusammen, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für Radiopharmaka und Strahlenschutzlösungen. Die Partnerschaft geht weit über Heißzellen hinaus und bietet Kunden fortschrittliche, integrierte Prozesslösungen für die sichere Handhabung, Verarbeitung, Synthese sowie Dosierung radioaktiver Materialien, darunter kundenspezifische Heißzellen, automatisierte Radiosynthese- und Verarbeitungssysteme sowie moderne Dosiertechnologien.

Für die konventionelle pharmazeutische Herstellung vereint das Partnernetzwerk von ACIC sich ergänzende Technologien von Fedegari für Sterilisation, chemische Biodekontamination und Kontaminationskontrolle; Italvacuum für fortschrittliche Vakuumtrocknung und -verarbeitung; TECNinox für pharmazeutische Prozessanlagen, Formulierung sowie Reinstmediensysteme; Cleanroom Italia für modulare Reinräume und kontaminationskontrollierte Umgebungen; Criofarma für Gefriertrocknungsanlagen sowie Be- und Entladesysteme; Fariba Pack für Tiefziehen, Sekundärverpackung, End-of-Line-Anlagen und integrierte Automatisierung; sowie GF, ein Unternehmen von Coesia, für Abfüll-, Inspektions-, Montage- und Etikettiersysteme für die sterile und nicht sterile pharmazeutische Produktion.

Das Ergebnis ist mehr als nur ein Anlagenportfolio. ACIC Equipment fungiert als Integrator sowie zentrale Schnittstelle zwischen Pharmaherstellern und führenden spezialisierten Technologieanbietern. Das Unternehmen unterstützt Kunden dabei, die richtigen Technologien auszuwählen, sich ergänzende Systeme zusammenzuführen und Projekte von der Konzeption über die Umsetzung bis darüber hinaus zu begleiten.

"ACIC wurde mit der Überzeugung gegründet, dass pharmazeutische Entwicklung, Herstellung sowie die dafür eingesetzten Technologien zusammenspielen sollten", sagte Luciano Calenti, Vorsitzender und Gründer von ACIC. "Indem wir ACIC Equipment und ACIC Pharmaceuticals auf der CPHI Milan zusammenbringen, zeigen wir unseren Kunden die Stärke dieses Modells: fundierte pharmazeutische Fachkompetenz, verbunden mit erstklassigen Fertigungstechnologien über ein einziges globales Netzwerk."

INFORMATIONEN ZU ACIC

ACIC Pharmaceuticals ist ein globales Pharmaunternehmen mit mehr als 55 Jahren Erfahrung und bietet integrierte Lösungen in den Bereichen pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), CDMO-Dienstleistungen, Fertigarzneimittel, Biologika sowie internationale Partnerschaften. Wir verbinden Innovation mit Chancen, vom Molekül bis zur Markteinführung.

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MEDIENKONTAKT

Nicole Skalij,

Marketingspezialistin

ACIC Pharmaceuticals

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