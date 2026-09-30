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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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30.09.26 | 12:44
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zukunftsbilanzen.de
30.09.2026 06:46 Uhr
646 Leser
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(2)

Milliarden-Poker, Margen und Cash-Maschine: Warum Siemens Energy, Evonik und RE Royalties gerade jetzt die echten Gewinner sein könnten!

Wir erleben aktuell gerade im Fall Evonik ein Milliarden-Angebot, das von dem zu Übernehmenden Unternehmen abgebügelt wird und somit einige Investoren relativ ratlos zurücklassen. Oder kommt da jetzt noch ein Aufschlag hinzu? Wir erleben eine Industriefirma, die sich mit voller Wucht aus der Krise kämpft, sich vervielfacht im Kurs, aber jetzt wieder auf dem absteigenden Ast ist. Kann sich das Blatt erneut wenden? Und wir finden im Hintergrund relativ versteckt den leisen Nischen-Profiteur, der mit hohen Dividendenrenditen lockt. Genau dieses Gemisch von 3 Unternehmen erwartet Sie jetzt in unserem Artikel. Wir schauen uns das Comeback von Siemens Energy nach den dunklen Krisenjahren an und analysieren die Aussichten. Wir blicken hinter die Kulissen der abgelehnten Übernahme bei Evonik durch BASF. Und wir durchleuchten RE Royalties, das in der Vergangenheit hohe Dividenden ausgeschüttet hat und vor wichtigen Chartmarken steht. Lesen Sie weiter, denn eine dieser Aktien oder gar alle könnten der entscheidende Turbo für Ihr Portfolio sein!

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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